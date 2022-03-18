Минэкологии Подмосковья напомнило о проведении Дня Земли 20 марта

20 марта во всем мире будут отмечать День Земли. Эта дата призвана напомнить людям о том, как важно заботиться об окружающей среде и о планете. В Подмосковье в День Земли пройдут просветительские мероприятия, фестивали эконаправленности, сообщили в областном Минэкологии.

«Это знаковая дата для всего мира. Охрана окружающей среды, забота о природе все больше волнует людей. Ежегодно к нам обращаются порядка 20 тысяч жителей Подмосковья с предложениями помочь нам, подключиться к природоохранной работе. Они принимают участие в субботниках и других экологических мероприятиях. Хочется, чтобы не только в День Земли, но и во все другие дни люди чувствовали, что они в ответе за окружающую среду», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Акция, получившая позже название День Земли, прошла впервые в США в 1970 году. В России эту дату впервые отметили в 1990 году, в Пятигорске.