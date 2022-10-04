Минэкологии Якутии заинтересовалось снимком охотников с дорожкой из убитых зайцев | 360°

Экология 04 октября 2022, 15:14 Поделиться Telegram

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Viber Минэкологии Якутии заинтересовалось снимком охотников с дорожкой из убитых зайцев Министерство экологии Якутии начало проверку информации о сотне убитых охотниками зайцах unsplash

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Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) в ходе мониторинга Интернета обнаружило снимок, на котором запечатлены охотники с огромным количеством убитых зайцев-беляков. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На опубликованном снимке видна «дорожка» из животных. Рядом с телами животных стоит около десяти охотников. Фото сделано 29 сентября на берегу озера.

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«Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я) в ходе мониторинга сети Интернет выявили фото, где неустановленные лица добыли в большом количестве зайца-беляка. Начата проверка для установления места и лиц, добывших животных в большом количестве», — отметили в ведомстве.

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В пресс-службе добавили, что в случае, если было нарушено законодательство в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, ведомство примет соответствующие меры.

В конце сентября в Новосибирской области правоохранители задержали пенсионера сразу после охоты. В машине у мужчины нашли тушу лося и оружие. Общий ущерб составил 80 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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