Миллионы мух атаковали россиян. Видео

Каждое утро жители нескольких деревень Челябинской области выметают мертвых мух из своих домов. Жалуются на нашествие крылатых насекомых и в Тульской области. Причина остается неизвестной.

«Деревня Камышево, Аргаяшский район. Каждый день такая история, постоянно подметаем. Все лето так. Уже надоело, никто ни на что не реагирует. Просто бесплатное мясо», — рассказали местные жители на опубликованном видео. Их слова процитировал сайт телеканала «Звезда».

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По утрам жители местных сел вооружаются вениками и совками и начинают день с уборки. Тушки мертвых насекомых лежат везде: на полу, на земле. Чтобы мух не было в доме, окна и двери приходится держать постоянно закрытыми, но это помогает мало.

Точной причины нашествия миллионов насекомых не знает никто. Местные жители подозревают, что виновато одно из соседних предприятий. Они уже отправили обращение к местным властям с требованием разобраться в ситуации.

Между тем о нашествии мух сообщил один из жителей Тульской области, сообщил сайт «Первый Тульский». По информации издания, у одного из жителей региона на подоконнике квартиры постоянно образуется целое кладбище насекомых — не хуже чем у челябинцев. Однако и в Тульской области причины массового мора остаются неизвестными.