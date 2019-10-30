Ученые: миллионы людей потеряют жилища из-за наводнений

По мнению экспертов, уровень Мирового океана к концу 21 века поднимется на полметра, даже если человечество немедленного сократит выбросы в атмосферу. Так, за 20 век он увеличился примерно на 15 сантиметров.

Исследователи отмечают, что в худшем случае вода может подняться на два метра. Тогда затопит огромные территории планеты, на которых живут миллионы человек.

Специалисты подсчитали, что к 2050 году многие районы будут на уровне среднегодового прибрежного наводнения. В настоящие время там живет около 300 миллионов человек.

По оценкам ученых, в 2100 году территории, которые населяют 200 миллионов человек, окажутся ниже уровня моря, поэтому для проживания станут непригодны.