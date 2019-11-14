Миллер не поверил в прогноз Гидрометцентра о «розовой» зиме

Сильные морозы придут в Россию предстоящей зимой. Никакого мягкого и «розового» времени года, как предсказывали синоптики, не будет. С таким заявлением выступил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Его слова привел «Интерфакс».

Топ-менеджер отметил, что компания работает во многих регионах России. В некоторых уже наступила настоящая холодная зима.

«Розовая» зима придет в Россию Подробнее

«По прогнозам, если говорить о среднемесячных значениях, температура будет существенно ниже, чем прошлой зимой», — заявил Миллер, но уточнил, что этом «средняя температура по больнице».

При этом он не исключил, что погода в очередной раз может принести сюрпризы. Глава «Газпрома» напомнил, как в марте 2018 года Европа узнала, что такое холода.

«„Розовая“ зима, о которой сейчас говорят, не просматривается, особенно после „темно-синего“ лета», — отметил Алексей Миллер и добавил, что компания готова к предстоящему холодному периоду и пиковым нагрузкам на газовые сети.

Впервые о термине «розовая» зима рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он пояснил, что температура в зимние месяцы будет выше нормы. В таких случаях на прогностических картах синоптики закрашивают территории розовым цветом. Если отклонение большое, то используют красный цвет.