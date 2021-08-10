Миколог объяснил назначение страшных уральских грибов, пахнущих гнилым мясом

На Урале жители заметили грибы пугающего вида. Они красноватые, на вид напоминают половые органы, да еще и пахнут ужасно. Однако российский миколог и кандидат биологических наук Михаил Вишневский рассказал «360», что в этом нет ничего необычного. Эти грибы растут по всей стране и избавиться от них в огороде очень просто.

В группе в соцсети «ВКонтакте» Uralweb появилось фото такого гриба. Как выяснилось у него есть название - Мутинус Равенеля.

«В переводе с древне-греческого означает член. Гриб похож на собачий член, который вылез из белого яйца. Он с красноватым оттенком и темным кончиком. Это близкий родственник лекарственного гриба веселки, но гораздо меньше. Растет большими кучами, воняет смертельно», — рассказал Вишневский.

Он отметил, что такие грибы привлекают мух, которые на него садятся и растаскивают споры. Они не вредят, пользы не приносят, но при этом и не ядовитые. Как правило, Мутинус растет над гниющей древесиной. Если все это убрать, то и гриба не будет.

«Растет он по всей стране, кроме Тундры, наверное. Когда-то он был внесен в Красную книгу. Он пришел к нам из Прибалтики много десятилетий назад. Но сейчас массово растет везде», — заключил эксперт.

Жительница Арамиля рассказала сайту E1, что у нее эти грибы растут на огороде больше месяца и сильно пахнут протухшим мясом.