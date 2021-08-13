Мезоциклон зафиксировали над Черным морем

Опасное погодное явление зафиксировали в южной части европейской территории России. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, написал RT.

По словам синоптика, сформировался очень интересный субтропический шторм. По своей структуре он напоминает тропический циклон, который чаще всего наблюдается над Средиземным морем во второй половине лета. Теперь появление такого мезоциклона зафиксировали над Черным морем.

Шувалов отметил, что субтропический шторм постепенно смещается на восток. Он захватит и западное побережье Азовского моря, и Краснодарский край. Не исключено, что очень сильные дожди пройдут в Краснодаре.

«„Горячая точка“ сохраняется и будет сохраняться еще, наверное, сутки», — отметил метеоролог.