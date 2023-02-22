Экология 22 февраля 2023, 16:00 Международных специалистов по переработке мусора будут готовить в России

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РЭО и МГИМО МИД России разработают дорожную карту по развитию международных и образовательных проектов

Об этом в ходе рабочей встречи договорились гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и глава Института международной торговли и устойчивого развития (ИМТУР МГИМО) Владимир Саламатов. Институт создан в 2022 году в рамках стратегического проекта МГИМО «Российский международный ресурсный центр ESG» и госпрограммы «Приоритет 2030». В ближайшей перспективе в рамках ранее заключенного соглашения о сотрудничестве будет сформирована дорожная карта по приоритетным направлениям совместной работы РЭО и МГИМО МИД России.

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Сосредоточиться планируется на формировании международного экспертного пула по экономике замкнутого цикла, а также на подготовке высококвалифицированных отраслевых кадров с международными компетенциями. Вместе с тем сотрудничество также коснется обмена опытом, организации практик и стажировок студентов.

«Охват направлений в рамках данной кооперации довольно широкий. Прежде всего, рассмотрели возможность участия РЭО в работе ООН по экологической тематике. Партнеры из МГИМО поддержали инициативу и выразили готовность оказать содействие, в том числе в части привлечения международных экспертов для реализации профильных проектов и мероприятий. По линии образования обменялись намерениями по подготовке перспективных специалистов для экономики замкнутого цикла — эта тема сегодня имеет высокое значение. На базе МГИМО уже запущена и действует электронная библиотека, объединившая в себе все имеющиеся на сегодня публикации и материалы по профилю устойчивого развития и ESG. Проект интересный и мы своей стороны всецело поддерживаем его развитие», — отметил Денис Буцаев.

В образовательной части сотрудничества будут разработаны программы магистратуры и повышения квалификации, а также соответствующие учебные пособия и учебники. После на площадке МГИМО МИД России состоится запуск базовой кафедры ППК РЭО.