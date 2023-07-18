Экология 18 июля 2023, 08:11 Метеослужбы предупредили Европу о жаре до +50 градусов Bloomberg: температура воздуха на юге Европы поднимется до +50 градусов РИА «Новости»

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Из-за теплового взрыва в Сахаре аномальная жара на юге Европы усилится. Температура воздуха повысится до +50 градусов, предупредило агентство Bloomberg со ссылкой на метеослужбы.

«Очередной сахарский антициклон угрожает рекордными температурами от Италии до Греции», — заявили специалисты.

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Метеорологи назвали новую погодную систему Хароном в честь перевозчика душ усопших через реку Стикс в подземное царство. Тепловой взрыв в Сахаре спровоцирует 19 июля повышение температуры воздуха на Сардинии почти до +50 градусов при рекордной для Европы отметки в +48,8 градуса. Всемирная метеорологическая организация предупредила, что такая жара станет для континента нормой из-за глобального потепления.

Погодные рекорды навредят не только экологии. Из-за аномальной жары 2022 года в Европе погибли свыше 60 тысяч человек. Повышение температуры спровоцировало лесные пожары, повредило транспортную и энергетическую инфраструктуру, нанесло ущерб экономике.

На Урале, в Западной Сибири, Красноярском крае, на Волге и Якутии в 2023 году зафиксировали аномально высокую температуру воздуха. В Магаданской области после небывалой жары выпал снег.