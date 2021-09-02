Метеорологическая осень наступила в Москве

В Москве наступила метеорологическая осень, главным признаком которой является похолодание днем до +15 градусов. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Facebook.

«По сути своей сегодня наступила метеорологическая осень, это когда температура воздуха днем +15 и ниже», — рассказал синоптик.

По его словам, погоду в столице 2 сентября будет определять тыловая часть североатлантического циклона, куда будут поступать разрозненные массивы кучево-дождевых облаков и новые порции более свежего воздуха полярного происхождения с температурой ниже климатической нормы. Тишковец добавил, что сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до девяти метров в секунду.

Днем воздух в Москве прогреется до отметки +15 градусов, атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что холод в московском регионе долго не продержится, и ему на смену придет бабье лето.