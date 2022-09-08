Названо условие для наступления грибной поры в Подмосковье | 360°

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Названо условие для наступления грибной поры в Подмосковье

Вильфанд предостерег жителей Подмосковья от надежд на грибную погоду в ближайшее время

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Жителям Подмосковья в ближайшее время не стоит ожидать грибной поры в Подмосковье из-за плохой погоды. Грибы начнут расти, если в регионе потеплеет и будут осадки. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Грибов пока ожидать сложно: холодная погода, и дождей совсем немного, почва сухая. В ближайшие выходные рассчитывать на грибную пору не стоит», — рассказал он.

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Вильфанд отметил что нужные условия мог бы создать теплый дождь, но прогноз погоды на ближайшие дни не показал наличие осадков. Научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что даже небольшой дождь при теплой погоде мог бы спровоцировать появление большого числа грибов в Московской области.

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Такая пора обычно держится в регионе до конца сентября. По словам Вильфанда, полностью терять надежду на ее наступление не стоит.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра сказал, что дождь мог бы уладить ситуацию с лесными пожарами в Рязанской области.

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