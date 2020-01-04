Метеорологи предупредили о погодных аномалиях по всей России

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Практически вся территория России, в том числе азиатская часть страны, находится под влиянием обширного атлантического циклона. По этой причине теплые воздушные массы, которые поступают с западными ветрами вглубь континента, способствуют тому, что на территории России поддерживается аномально высокий температурный фон.

«Наибольшая положительная аномалия среднесуточной температуры воздуха в данный момент отмечается на севере Поволжья и на юго-востоке Сибири, здесь отклонение от нормы достигает +16°. В дневные часы столбики термометров дотягиваются до нулевой отметки, что совсем не свойственно для начала января», — пояснили синоптики.

За несколько дней наступившего 2020 года в некоторых городах уже обновились рекорды максимальной температуры. Например, 2 января перекрыт абсолютный максимум температуры в Пскове и в Нижнем Новгороде.

Такая погода сохранится над территорией России как минимум до конца первой декады текущего месяца, то есть почти до старого Нового года, который россияне традиционно празднуют в ночь на 14 января. Температурный фон в большинстве регионов все это время будет значительно превышать климатическую норму. Разве что не очень повезло жителям Чукотки и Камчатки: в этих регионах температура будет около нормы.