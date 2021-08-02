Метеорологи предупредили о надвигающихся ливнях на 2 региона России

Сильные ливни с возможными подтоплениями придут в Санкт-Петербург и Амурскую область. Об этом рассказали руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог, эколог Александр Шувалов и главный специалист Метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова, передало Ura.ru.

«Вышел циклон с севера Италии, прошел через Австрию, Польшу и во второй половине дня начнет заливать Санкт-Петербург, выпадет до половины месячной нормы осадков, по интенсивности напомнит тропические ливни. Также очень неприятная синоптическая ситуация сегодня складывается в Амурской области, туда идет целая череда циклонов, возможны подтопления и оползни», — предупредил Шувалов.

Познякова рассказала, что в этом году Амурская область часто подвергается влиянию циклонов. Она отметила, что в некоторых местах уровень воды гораздо выше нормальных отметок. По ее словам, в Санкт-Петербурге также пройдут сильные ветры и грозы.