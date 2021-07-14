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    14 июля 2021, 23:46

    Метеорологи предупредили о грядущем похолодании на Ямале

    Арина Бобкова

    Значительное похолодание ожидается на Ямале. Уральские регионы попадут в так называемый мешок холода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

    По словам эксперта, холодная погода не задержится в регионе на продолжительный срок. Он отметил, что за последние годы погода за полярным кругом становится стабильно теплее.

    «В связи с глобальным потеплением происходит изменение циркуляции. Глобальное потепление — это общий термин. Теплеет на земном шаре неравномерно. На экваторе в тропиках повышение температуры небольшое. А вот в умеренных и особенно полярных регионах потепление огромное», — заявил специалист.