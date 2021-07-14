Метеорологи предупредили о грядущем похолодании на Ямале

Значительное похолодание ожидается на Ямале. Уральские регионы попадут в так называемый мешок холода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

По словам эксперта, холодная погода не задержится в регионе на продолжительный срок. Он отметил, что за последние годы погода за полярным кругом становится стабильно теплее.

«В связи с глобальным потеплением происходит изменение циркуляции. Глобальное потепление — это общий термин. Теплеет на земном шаре неравномерно. На экваторе в тропиках повышение температуры небольшое. А вот в умеренных и особенно полярных регионах потепление огромное», — заявил специалист.