Метеорологи предупредили москвичей о снеге
«Сейчас, когда температурный фон невысокий, наступила настоящая московская весна. Дневная температура не очень высокая. Днем она будет в диапазоне от +4 до+ 9 градусов», — рассказал Вильфанд.
По его словам, ночью подморозит до нуля и даже ниже. Столбики термометров будут показать от -2 до +2 градусов. Однако эти значения в целом соответствуют климатической норме.
«Температура будет постепенно понижаться. В пятницу температура будет ниже нормы на один-два градуса», — отметил метеоролог.
Он объяснил, что это связано с холодными воздушными массами, которые циркулируют в центральной части европейской России. Они обуславливают умеренную невысокую температуру.
Сегодня ожидаем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а завтра более интенсивные. Давление понизиться и осадков будет большеРоман Вильфанд.
Также усилиться ветер. К выходным давление начнет повышаться, поэтому осадки будут только местами. В воскресенье от + 5 до +10 градусов ожидается в Подмосковье и от +7 до +9 градусов в Москве.
«По всем расчетом резкого взрыва тепла не прогнозируется», — заключил представитель Гидрометцентра.
Ранее синоптики рассказали, что холодная погода продержится в регионе до третьей декады апреля.