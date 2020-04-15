    15 апреля 2020, 14:32

    Метеорологи предупредили москвичей о снеге

    Екатерина Андронова, Наза Салех Захи

    Климатическая весна пришла в московский регион. Однако москвичи и жители Подмосковья в ближайшее время все равно увидят снег. Об этом «360» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
    Метеорологи предупредили москвичей о снеге

    «Сейчас, когда температурный фон невысокий, наступила настоящая московская весна. Дневная температура не очень высокая. Днем она будет в диапазоне от +4 до+ 9 градусов», — рассказал Вильфанд.

    По его словам, ночью подморозит до нуля и даже ниже. Столбики термометров будут показать от -2 до +2 градусов. Однако эти значения в целом соответствуют климатической норме.

    «Температура будет постепенно понижаться. В пятницу температура будет ниже нормы на один-два градуса», — отметил метеоролог.

    Он объяснил, что это связано с холодными воздушными массами, которые циркулируют в центральной части европейской России. Они обуславливают умеренную невысокую температуру.

    Сегодня ожидаем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а завтра более интенсивные. Давление понизиться и осадков будет больше

    Роман Вильфанд.

    Также усилиться ветер. К выходным давление начнет повышаться, поэтому осадки будут только местами. В воскресенье от + 5 до +10 градусов ожидается в Подмосковье и от +7 до +9 градусов в Москве.

    «По всем расчетом резкого взрыва тепла не прогнозируется», — заключил представитель Гидрометцентра.

    Ранее синоптики рассказали, что холодная погода продержится в регионе до третьей декады апреля.