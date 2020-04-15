Метеорологи предупредили москвичей о снеге

Климатическая весна пришла в московский регион. Однако москвичи и жители Подмосковья в ближайшее время все равно увидят снег. Об этом «360» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сейчас, когда температурный фон невысокий, наступила настоящая московская весна. Дневная температура не очень высокая. Днем она будет в диапазоне от +4 до+ 9 градусов», — рассказал Вильфанд.

По его словам, ночью подморозит до нуля и даже ниже. Столбики термометров будут показать от -2 до +2 градусов. Однако эти значения в целом соответствуют климатической норме.

«Температура будет постепенно понижаться. В пятницу температура будет ниже нормы на один-два градуса», — отметил метеоролог.

Он объяснил, что это связано с холодными воздушными массами, которые циркулируют в центральной части европейской России. Они обуславливают умеренную невысокую температуру.

Сегодня ожидаем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а завтра более интенсивные. Давление понизиться и осадков будет больше Роман Вильфанд.

Также усилиться ветер. К выходным давление начнет повышаться, поэтому осадки будут только местами. В воскресенье от + 5 до +10 градусов ожидается в Подмосковье и от +7 до +9 градусов в Москве.

«По всем расчетом резкого взрыва тепла не прогнозируется», — заключил представитель Гидрометцентра.

Ранее синоптики рассказали, что холодная погода продержится в регионе до третьей декады апреля.