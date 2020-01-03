Метеорологи предсказали аномальный январь

В атмосфере будет все так же западно-восточный перенос воздушных масс, которые будут поступать на весь европейский континент из умеренных широт Атлантического океана. Как объяснили синоптики, такой тип циркуляции бывает в случаях, когда активная циклоническая деятельность развивается на широте полярного круга, а циклонические вихри следуют один за другим с запада на восток.

Траектория движения центров циклонических вихрей находится на широте около 65-70° с. ш. При этом области высокого атмосферного давления — антициклоны — формируются в теплом воздухе, на широте южнее 40°.

«При такой ситуации в центре Русской равнины характерной является умеренно-тёплая, очень изменчивая ветреная погода с температурным режимом на 6-10° выше климатической нормы. Это значит, что в ближайшую декаду в Центральном федеральном округе погодные условия не будут постоянными. Чередование оттепельной погоды с непродолжительными периодами (1-2 суток) понижения температуры до -5…-10° продолжится», — рассказали синоптики.

Следовательно, январский температурный режим будет превышать средние многолетние значения на 5-8 градусов. Вероятность того, что январь окажется также аномально теплым месяцем, как и декабрь прошлого, 2019 года, очень высока, добавили специалисты.

Ближайший снег выпадет в столичном регионе к Рождеству. Температура воздуха в рождественскую ночь -6…-9, днем 7 января ожидается -4…-6 градусов по шкале Цельсия. Высота снежного покрова будет от яти до семи сантиметров.