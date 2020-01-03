    03 января 2020, 17:21

    Метеорологи предсказали аномальный январь

    Алексей Сахаров

    Характер атмосферной циркуляции над территорией европейской части России до середины января останется без изменений. Это значит, что январь может оказаться таким же аномально теплым, как и декабрь, рассказали в центре погоды «ФОБОС».

    В атмосфере будет все так же западно-восточный перенос воздушных масс, которые будут поступать на весь европейский континент из умеренных широт Атлантического океана. Как объяснили синоптики, такой тип циркуляции бывает в случаях, когда активная циклоническая деятельность развивается на широте полярного круга, а циклонические вихри следуют один за другим с запада на восток.

    Траектория движения центров циклонических вихрей находится на широте около 65-70° с. ш. При этом области высокого атмосферного давления — антициклоны — формируются в теплом воздухе, на широте южнее 40°.

    «При такой ситуации в центре Русской равнины характерной является умеренно-тёплая, очень изменчивая ветреная погода с температурным режимом на 6-10° выше климатической нормы. Это значит, что в ближайшую декаду в Центральном федеральном округе погодные условия не будут постоянными. Чередование оттепельной погоды с непродолжительными периодами (1-2 суток) понижения температуры до -5…-10° продолжится», — рассказали синоптики.

    Следовательно, январский температурный режим будет превышать средние многолетние значения на 5-8 градусов. Вероятность того, что январь окажется также аномально теплым месяцем, как и декабрь прошлого, 2019 года, очень высока, добавили специалисты.

    Ближайший снег выпадет в столичном регионе к Рождеству. Температура воздуха в рождественскую ночь -6…-9, днем 7 января ожидается -4…-6 градусов по шкале Цельсия. Высота снежного покрова будет от яти до семи сантиметров.