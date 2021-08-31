Метеоролог Вильфанд рассказал о приближении бабьего лета в московском регионе

Ожидаемое на этой неделе резкое похолодание в европейской части России станет предвестником бабьего лета. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» выступил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он подчеркнул, что о приходе теплой погоды в сентябре синоптики заранее предупредят россиян за несколько дней.

«Холодная погода наступает, это предвестник бабьего лета. О его начале мы сообщим за три-четыре дня», — заявил Вильфанд.

Погоду в начале сентября на европейской части России будет диктовать арктический циклон. Произойдет резкое понижение температуры до +15...+17 градусов против +24...+27, которые установились сейчас.

По словам главного специалиста московского Метеобюро Татьяны Поздняковой, несмотря на резкое похолодание, заморозков в столичном регионе не ожидается, но погода будет по-настоящему осенней. К концу этой недели столбики термометров опустятся до +5...+10 градусов. Днем воздух прогреется до +10...+15 градусов. Это несколько ниже климатической нормы, свойственной для начала сентября.