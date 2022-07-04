Метеоролог Вильфанд рассказал, из-за чего произошло наводнение в Сиднее

Серьезное наводнение произошло в Сиднее. В результате него эвакуировали 30 тысяч человек. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, с чем связано такое природное явление. Об этом сообщила Lenta.ru.

Эксперт пояснил, что с климатической точки зрения в Сиднее сейчас происходит зима. Для подобного периода в Австралии наводнения — нормальное явление.

«Обычно наводнения происходят в результате взрывной конвекции, то есть перемещения воздушных масс, насыщенных влагой, от поверхности земли в более высокие слои атмосферы. Быстрая конвекция приводит к интенсивным осадкам», — пояснил метеоролог.

По словам Вильфанда, на наводнение могли повлиять рельеф местности, перепад температур, а также подъем воздушных масс из-за гор.