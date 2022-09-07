Метеоролог Вильфанд рассказал, чем обернется тайфун в Приморье | 360°

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Метеоролог Вильфанд рассказал, чем обернется тайфун в Приморье

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В Приморском крае прошел тайфун «Хинамнор». Он приведет к значительному усилению ветра. Такой информацией поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщила Lenta.ru.

Причина «Хинамнор» заключается в том, что тропический циклон вышел на Японское море. Метеоролог пояснил, что действие циклона обычно не распространяется на территории, которые находятся в глубине материка. Однако для Приморского края подобная ситуация является распространенной.

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Вильфанд пояснил, что до вечера 7 сентября в регионе будет бушевать ветер. Его скорость достигнет 25 метров в секунду. А на морском побережье ветер будет ураганным — до 35 метров в секунду.

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