Метеоролог Вильфанд рассказал, чем обернется тайфун в Приморье | 360°

Экология 07 сентября 2022, 14:52 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Метеоролог Вильфанд рассказал, чем обернется тайфун в Приморье

Читать 360tv в

В Приморском крае прошел тайфун «Хинамнор». Он приведет к значительному усилению ветра. Такой информацией поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщила Lenta.ru.

Причина «Хинамнор» заключается в том, что тропический циклон вышел на Японское море. Метеоролог пояснил, что действие циклона обычно не распространяется на территории, которые находятся в глубине материка. Однако для Приморского края подобная ситуация является распространенной.

Реклама

Вильфанд пояснил, что до вечера 7 сентября в регионе будет бушевать ветер. Его скорость достигнет 25 метров в секунду. А на морском побережье ветер будет ураганным — до 35 метров в секунду.

Реклама

0 0 0 0 0 0