Метеоролог указала на нестабильность климата в Ставропольском крае

Метеоролог Галина Бадахова обратила внимание на то, что на Ставрополье все чаще стали происходить опасные погодные явления. Об этом написал сайт NewsTracker.

Бадахова заметила, что в регионе климат стал более нестабильным. В частности, летом температура воздуха достигает опасных показателей в 40 градусов и выше. Отмечается, что это приводит к засухе.

«С 2021 года обновили около 80% максимумов суточных температур в регионе. Это говорится о том, что появился тренд увеличения повторяемости сильной жары», — цитирует метеоролога сайт kp.ru.