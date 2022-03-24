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    24 марта 2022, 20:39

    Метеоролог указала на нестабильность климата в Ставропольском крае

    Артур Блянихов

    Метеоролог Галина Бадахова обратила внимание на то, что на Ставрополье все чаще стали происходить опасные погодные явления. Об этом написал сайт NewsTracker.

    Бадахова заметила, что в регионе климат стал более нестабильным. В частности, летом температура воздуха достигает опасных показателей в 40 градусов и выше. Отмечается, что это приводит к засухе.

    «С 2021 года обновили около 80% максимумов суточных температур в регионе. Это говорится о том, что появился тренд увеличения повторяемости сильной жары», — цитирует метеоролога сайт kp.ru.