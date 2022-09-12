Метеоролог Цепелев связал аномальную погоду в Санкт-Петербурге с антициклоном | 360°

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Метеоролог Цепелев связал аномальную погоду в Санкт-Петербурге с антициклоном

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Август и сентябрь в Санкт-Петербурге отметились рекордными показателями температур. Доцент кафедры метеорологических прогнозов Валерий Цепелев рассказал, с чем связана подобная аномалия. Об этом сообщило издание «Санкт-Петербург».

Температура в августе достигла аномально высоких показателей. При этом сентябрь отметился очень холодной погодой. По словам специалиста, связаны такие явления с антициклоном.

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«В Арктике скапливался холодный воздух, очень долго он накапливался и не мог пройти в наши широты, как это обычно бывает осенью. Холодный воздух был заперт теплым антициклоном, который дал действительно самый жаркий август», — пояснил он.

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