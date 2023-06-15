Экология 15 июня 2023, 21:58 Метеоролог Старков рассказал, какая опасность грозит Сочи Метеоролог Старков предупредил о риске наводнений в Сочи

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Из-за неустойчивой погоды наводнения в Сочи могут повториться. Такой прогноз сделал ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. Об этом сообщило Ura.ru.

Специалист назвал реки в районе Большого Сочи потенциально опасными. Они могут в любой момент выйти из берегов из-за сильных дождей.

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На возникновение наводнений будет влиять сила осадков и их расположение, написал RT.

«Если, грубо говоря, одно кучево-дождевое облако придет на один склон горы и там за час выльется 15 миллиметров дождя, то все это попадет, как вариант, в Соченку, Мзымту, Мацесту», — предупредил Старков.