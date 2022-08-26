Метеоролог Старков рассказал, что жара придет в Тульскую область к выходным

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков спрогнозировал жаркие выходные в Тульском области. Об этом сообщила «Тульская служба новостей".

По его словам, 27 и 28 августа дневная температура в регионе достигнет +32…+33 градуса. Ночью она опустится до нормальных значений и составит +12…+16 градусов.

«Помимо этого, будет сухо и жарко, а ветер будет иметь восточное направление», — добавил метеоролог.

Он отметил, что такая погода способствует распространению дыма от лесных пожаров на центральную часть России.