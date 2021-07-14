Метеоролог спрогнозировал более теплые зимы в России

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в зимы в России станут более теплыми и приблизятся к европейским. Об этом сообщил ТАСС.

По данным газеты «Взгляд» он уточнил, что средняя температура поднимется на три-пять градусов через 30 лет.

«Наша страна северная, и энергетическая проблема при суровых зимах ох, как остро встает. Можно ожидать, что лет через 30 снимется эта проблема. <…> Температура повысится на 3-5 градусов, мы приблизимся к западно-европейским зимам», — рассказал эксперт.

Вильфанд добавил, что это обстоятельство не отменяет морозов. Они будут более редкими, но все равно возможны. Температура по-прежнему иногда будет опускаться до -20 градусов и ниже.

Также метеоролог рассказал, что зимний сезон в России за последние 25 лет сократился примерно на семь дней из-за глобального потепления. При этом летний период увеличился на один-три дня.

Вильфанд заключил, что несмотря на изменения климата, весна и осень в России полностью исчезнуть не смогут.