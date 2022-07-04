Метеоролог Шувалов заявил о наступлении 30-градусной жары в регионах России

На Урал уже в грядущие выходные придет сильная жара. Столбик термометра поднимется до 30 градусов. Такой информацией поделился метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Об этом сообщило URA.ru.

«Если еще 5 июля жители Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Кургана будут завидовать жителям центральных районов европейской России, так как будет еще холодный день, ниже +20 градусов, то уже в среду, 6 июля, ожидаются первые дуновения, первые признаки грядущего потепления. Температура начнет повышаться до +21, +23», — отметил эксперт.

К четвергу температура поднимется до +26 градусов, а в пятницу до +28. Подобное потепление продлится как минимум пять дней. Однако в регион могут прийти дожди.