Метеоролог Шувалов заявил, что в Москве пройдут сильные ураганы и штормы

В Москве и Московской области 13 мая ожидается сильный шторм. Скорость ветра будет достигать 20 метров в секунду. Такой информацией поделился метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Об этом сообщило URA.ru.

«В Смоленской области 12 мая количество выпавших осадков может местами достичь половины месячной нормы. В Московской области 13 мая ожидается усиление ветра, с порывами до 15-20 м/с. Это очень близко к шторму по шкале Бофорта и к оранжевому уровню погодной опасности», — объяснил Александр Шувалов.

Кроме того, по его словам, в Сибири осадки не пройдут. Уровень пожарной опасности там продолжает оставаться высоким. Температура там будет держаться на отметке в 25-27 градусов.