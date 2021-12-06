Метеоролог Шувалов заявил, что температура на севере России опустится до -60 градусов

В ближайшие дни температура в Якутии опустится до -62 градусов. Таким мнением поделился руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог, эколог Александр Шувалов. Об этом сообщило URA.ru.

«В Якутии, в Оймяконе, 7–8 декабря ожидается 60-62 градуса мороза. Не помню, чтобы в начале декабря там были такие морозы. В Верхоянске ожидается минус 53-56», — подчеркнул специалист.

По его словам, причина такого экстремального похолодания кроется в сохранении области высокого давления, а также эффекте радиационного выхолаживания. Кроме того, отметил Шувалов, значительное похолодание стоит ждать в Магаданской области и ХМАО. Там температура может опуститься до -45 градусов.