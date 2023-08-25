Экология 25 августа 2023, 15:44 Метеоролог Шувалов заявил, что 1 сентября в Москву придет теплая погода

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В День знаний москвичей порадует теплая и малооблачная погода. Такой прогноз дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Об этом сообщило ИА НСН.

Утром температура составит +16…+17 градусов. Днем она поднимется до +22…+24 градусов. Облаков на небе почти не будет.

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Порадует и последняя неделя августа. Погода будет солнечной и теплой. Вероятность дождей ожидается лишь 28 и 29 августа, предал Telegram-канал «Радиоточка НСН».