Метеоролог Шувалов: высокое атмосферное давление не скажется на самочувствии жителей московского региона

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что высокое атмосферное давление в столице не навредит москвичам. Само по себе явление не входит в перечень опасных метеорологических, а плавное повышение давления не скажется даже на метеозависимых людях. Зато положительно скажется на погоде — по словам синоптика, благодаря этому в Москве выглянуло солнце и разошлись тучи.

Александр Шувалов заявил, что повышенное атмосферное давление в Москве является не более чем интересным, но редким фактом. По словам синоптика, раньше в эти дни октября не фиксировались подобные значения, поэтому можно говорить об установлении рекорда.

Метеоролог заметил, что изменения атмосферного давления, особенно если они происходят без резких скачков, не слишком влияют даже на метеозависимых людей. Не стоит пугаться и сравнений с провалом в шахту на глубину 220 метров — это не более чем подняться на 50-й этаж в лифте и спуститься обратно.

«Ничего сверхъестественного и очень сильно влияющего на нашу с вами жизнедеятельность нет. Скорее, это привело к тому, что развеялась облачность, появилось солнце и осень заиграла всеми своими красками», — заявил синоптик.

Александр Шувалов рассказал, что высокое атмосферное давление продлится до 11–12 октября. Его пик придется на 4–5-е число, а показания достигнут максимума в 768–769 миллиметров ртутного столба. Затем давление будет медленно снижаться, без резких перепадов. В связи с этим ожидается погода без осадков, будет малооблачно, в Подмосковье ожидаются заморозки по ночам. В Москве днем будет около 10 тепла и околонулевая температура с положительной стороны ночами.

Врач-кардиолог Юрий Конев рассказал, что опасность «барической горы» преувеличена. Медик считает, что метеочувствительных людей не так много, а большинство людей спокойно переносят это явление.