Метеоролог Шувалов: в России будет один из самых теплых февралей в XXI веке

Метеоролог Александр Шувалов рассказал, что этот февраль может стать одним из самых теплых в XXI веке. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Он добавил, что в ближайшие дни температура в России будет превышать норму на +6… +9 градусов. В большинстве регионов она составит +1… +3 градуса.

«Такие показатели сохранятся до субботы 12 февраля. И со среды вновь ожидаются положительные температуры, высота снежного покрова просядет на 10 см», — уточнил Шувалов.