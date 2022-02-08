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    08 февраля 2022, 17:48

    Метеоролог Шувалов: в России будет один из самых теплых февралей в XXI веке

    Дарья Морозова

    Метеоролог Александр Шувалов рассказал, что этот февраль может стать одним из самых теплых в XXI веке. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

    Он добавил, что в ближайшие дни температура в России будет превышать норму на +6… +9 градусов. В большинстве регионов она составит +1… +3 градуса.

    «Такие показатели сохранятся до субботы 12 февраля. И со среды вновь ожидаются положительные температуры, высота снежного покрова просядет на 10 см», — уточнил Шувалов.