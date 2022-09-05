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05 сентября 2022, 13:40

Метеоролог Шувалов спрогнозировал жару в некоторых регионах России

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Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал, что в некоторые регионы России вернется жаркая погода. Об этом сообщило Ura.ru.

Температура до +33 градусов придет на Алтай 6 и 7 сентября, в Иркутск 8 сентября и в Бурятию 9 сентября. Также 10 и 11 сентября потепление наступит в европейской части России.

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«Термометры в Симферополе, Краснодаре, Сочи, Ростове-на-Дону в очередной раз покажут +26, +28 градусов», — заключил Шувалов.

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