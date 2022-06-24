Метеоролог Шувалов рассказал, с чем связаны катаклизмы на юге России

Юг России охватили природные катаклизмы. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, с чем они связаны. Об этом сообщил RT.

«Катаклизмы вызваны тем, что на побережье выходят водяные смерчи, которые выносят, поднимаясь вверх, достаточно большое количество воды, и, обрушиваясь вниз, они вызывают эти оползни и селевые потоки», — объяснил эксперт.

При этом, по его словам, ждать изменений в погоде в ближайшие двое суток не стоит. Погода должна улучшиться лишь в начале грядящей недели.