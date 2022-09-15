Метеоролог Шувалов рассказал о возвращении тепла в российские регионы | 360°

Экология 15 сентября 2022, 22:09 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Метеоролог Шувалов рассказал о возвращении тепла в российские регионы

Читать 360tv в

В российские регионы вернется жаркая погода. Информацией поделился метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов, сообщил сайт Ura.ru.

По словам специалиста, в Краснодаре, Сочи, Новороссийске и Ставрополе температура поднимется до +35 градусов. Потепление придет также в Екатеринбург, Нижний Тагил, Челябинск и Оренбург. Температура воздуха там будет варьироваться от +27 до +29.

Реклама

А вот москвичей погода вряд ли порадует. В столице столбик термометра не поднимется выше 14 градусов. Кроме того, синоптик предупредил о холодном ветре.

Реклама

0 0 0 0 0 0