Метеоролог Шувалов рассказал о возвращении тепла в российские регионы | 360°

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Метеоролог Шувалов рассказал о возвращении тепла в российские регионы

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В российские регионы вернется жаркая погода. Информацией поделился метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов, сообщил сайт Ura.ru.

По словам специалиста, в Краснодаре, Сочи, Новороссийске и Ставрополе температура поднимется до +35 градусов. Потепление придет также в Екатеринбург, Нижний Тагил, Челябинск и Оренбург. Температура воздуха там будет варьироваться от +27 до +29.

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А вот москвичей погода вряд ли порадует. В столице столбик термометра не поднимется выше 14 градусов. Кроме того, синоптик предупредил о холодном ветре.

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