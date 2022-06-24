Метеоролог Шувалов рассказал о наступлении осенней погоды на Урале

Холодная погода придет на Урал в период с 27 июня по 1 июля. Показатели будут сравнимы с осенними. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на слова метеоролога, руководителя прогностического центра «МЕТЕО» Александра Шувалова.

В понедельник в регионе температура будет варьироваться на отметке в 10-15 градусов тепла. При этом подобные показатели на шесть-восемь градусов ниже климатической нормы.

«Во вторник после сильной грозы с +29 до +20 градусов похолодает в Новосибирске. И такая погода с дождями и температурой на 6-8 градусов ниже климатической нормы, что соответствует сентябрьским значениям, задержится минимум на пять дней», — отметил эксперт.