Метеоролог рассказал о значительном ухудшении погоды в Москве

30 ноября погода вряд ли порадует москвичей. В городе ожидаются сильнейшие за 60 лет осадки. Таким мнением поделился ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с LIFE.

По словам специалиста, сильный дождь начнется ночью и будет идти до утра. После его сменит снегопад.

«По моим данным, он (балканский циклон „Бенедикт“. — прим. ред.) принесет в Москву завтра до 23 миллиметров осадков, или 40% суточной нормы. Это два ведра воды на метр квадратный. Интенсивные дожди будут идти ночью и утром практически стеной», — отметил специалист.