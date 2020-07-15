Метеоролог рассказал, когда закончится жара на Урале

«К субботе пройдут кратковременные дожди и в воскресенье начнется постепенное относительное похолодание. Температура будет комфортной, 25-30 градусов», — рассказала эксперт.

Она уточнила, что двухнедельная жара в регионе нормальна, это явление не вызывает беспокойства у синоптиков, тем более что температурный рекорд в это лето был побит лишь один раз. В качестве примера аномалий Мишарина привела грозу в ноябре, которая была всего лишь один раз за всю историю.