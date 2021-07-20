Метеоролог предупредил о жаркой погоде в августе в Петербурге и Ленобласти

Метеоролог Юрий Куткевич рассказал «Невским новостям», что в августе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сохранится «тенденция на повышенный температурный фон».

«Возможно, она не будет такой же аномальной, как в июле, но, по предварительным прогнозам, температура может быть выше нормы на два градуса», — уточнил собеседник издания.

Он объяснил, что прохлада обусловлена влиянием циклона, который расположен намного севернее полуострова. Регион оказался под влиянием его тыловой части. При этом изменилось направление ветра и на высоте, и у земли.

«Сейчас к нам приходит прохладный воздух с севера Атлантики со Скандинавии», — добавил специалист.