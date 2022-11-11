Экология 11 ноября 2022, 18:21 Метеоролог предупредил о похолодании в Москве в воскресенье

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Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал RT о погоде в столичном регионе в предстоящие выходные.

Шувалов уточнил, что в выходные ожидается ветренная погода. К этому приведет приближение холодного фронта с северо-запада. «Дни.ру» отметили слова специалиста о том, что в воскресенье в течение дня температура будет снижаться от утренних +7…+8°С до вечерних +1…+2 °С.

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«Все это под аккомпанемент хорошего, крепкого северо-западного ветра, порывы которого могут достигать 15—18 м/с», — добавил метеоролог.

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