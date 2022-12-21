Экология 21 декабря 2022, 18:04 Метеоролог Позднякова предположила, будет ли 2023 год аномально жарким

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Новый 2023 год может стать одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений. К такому выводу пришли представители британской метеорологической службы. Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова прокомментировала это заявление в беседе с «Общественной службой новостей».

По словам специалиста, важно учитывать, что год может стать самым жарким с учетом средним показателей по всему северному земному полушарию. Однако это не значит, что температура может повыситься в России или Москве.

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При этом Позднякова рассказала, что повышение температуры все же происходит, однако данные изменения являются незначительными.

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«У нас лето может быть жарким, осень, например, со слабоположительной аномалией, а весна — с нулевой аномалией», — уточнила эксперт.