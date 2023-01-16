Экология 16 января 2023, 21:30 Метеоролог Позднякова объяснила, как образуются необычные сосульки

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Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова разъяснила РИАМО, каким образом на воде и берегах реки Протвы сформировались необычные ледяные фигуры.

На береговой линии Протвы у основания деревьев образовались сосульки, напоминающие сталагмиты. А на самой реке возникли почти идеальные круги.

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«Возможно, там наледи на реке какие-то образовались, это возможно», — отметила Позднякова.

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По ее словам, на самой реке лед стал неоднородным, поскольку до этого была отрицательная температура. Сначала поверхность воды заледенела, а затем начались осадки в виде мокрого снега.