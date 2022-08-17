Метеоролог пообещал москвичам жаркую погоду до конца августа

Жара пока останется с жителями московского региона. Как рассказала «360» метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, такая погода сохранится в российской столице до 28 августа включительно. Столбики термометров будут достигать +26…+32 градусов.

«Мы ожидаем, что в субботу и воскресенье температура воздуха чуть понизится, она уже не будет +30…+32 градуса. Она будет в районе +26…+28 градусов. Но и этот критерий относится к категории „жаркая погода“. Поэтому вот такая жара удержится и в последующие дни», — сказала она.

По ее словам, очень жарко будет 17–18 августа.

«Вся следующая неделя будет довольно жаркой. Расчеты показывают до 28-го числа включительно», — заключила метеоролог.

Гидрометцентр сообщил, что в Москве действует «оранжевый» уровень погодной опасности. Предупреждение о сильной жаре действует в городе с 11:00 до 18:00 17 августа.