Метеоролог объяснил аномально теплую погоду в России

Непривычно теплая для января погода наблюдается в России из-за того, что мощная зона высокого давления не образовалась над западной и восточной Сибирью. Об этом рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Обычно он („максимум“ — прим. ред.) образуется в это время над западной и восточной Сибирью, над Красноярским краем и над Якутией. Эта зона „держит“ теплый воздух и идет выхолаживание, а потом этот холод естественно распространяется на Урал и в центральную Россию», — объяснил синоптик РИА «Новости».

По его словам, в этом году антициклон расположился не над Сибирью, а на границе с Монголией, над северо-западом Китая, также он захватывает юг Забайкалья и юг Бурятии. Именно поэтому в Бурятии наблюдаются морозы до -25…-30 градусов. В это же время циклон двигается через Урал и несет с собой атлантическое тепло. Весь же холод уходит в Канаду и на Аляску, где температура опускается до -30 градусов.

Синоптик отметил, что в ближайшие 10 дней среднесуточная температура будет соответствовать климатическим показателям только на юге Чукотки и на побережье Охотского моря. В других частях России температура воздуха превысит норму на 4-12 градусов. Самые большие отклонения ожидают Вологодскую область и Коми. На 8-10 градусов больше будет в Москве и Санкт-Петербурге, а также на территории от Казани до Средней Волги и чуть ли не до Урала.

Тем не менее ранее Варакин рассказал, что в ближайшие выходные в Москве и Подмосковье пройдет снегопад — выпадет до 10% от месячной нормы.