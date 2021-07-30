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    30 июля 2021, 11:07

    Метеоролог назвал регионы России, в которые вернется аномальная жара

    Полина Гребенщикова

    Уже на следующей неделе в некоторые регионы России вернется аномальная жара. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА «Новости», в каких регионах ожидается наиболее высокая температура.

    Метеоролог назвал регионы России, в которые вернется аномальная жара

    Температура воздуха будет превышать норму в Поволжье, Черноземье и Татарстане. Аномальная жара ожидается и в Астраханской области — температура может подниматься до +40 градусов. В Крыму следующая неделя тоже будет жаркой.

    При этом до конца текущей недели почти во всех регионах будет прохладно — температура воздуха будет ниже нормы примерно на два градуса, написал сайт телеканала «Звезда».