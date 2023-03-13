Экология 13 марта 2023, 22:44 Метеоролог Куткевич рассказал, начнется ли наводнение в Петербурге после потепления Метеоролог Куткевич предупредил о подтоплении улиц Санкт-Петербурга после потепления

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В Санкт-Петербурге высота снежного покрова по показателям на 12 марта составила 32 сантиметра. Метеоролог Юрий Куткевич рассказал, стоит ли ждать наводнения в городе после потепления. Об этом сообщили «Невские новости».

Специалист показал, что данный уровень снега остается в рамках нормы. По этой причине ждать наводнения не приходится. Однако после таяния снега улицы в городе подтопит.

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«Снег будет таять, на тротуарах, на дорогах — везде будет много воды, потому что снег еще не убран. Автомобилистам и пешеходам может быть сложнее передвигаться», — отметил Куткевич.

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