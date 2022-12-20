Экология 20 декабря 2022, 15:27 Метели и туман придут в ЯНАО

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Синоптики спрогнозировали метели и туман в некоторых частях ЯНАО. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на сайт Обь-Иртышского УГМС.

Днем 20 декабря ожидается температура -16… -21 градус, где-то похолодает до -31. Возможны переменная облачность, туман, метель, и гололед.

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Ночью 21 декабря температура составит -28… -30 градусов, в отдельных районах она опустится до -38.

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Днем будет облачно с прояснениями, потеплеет до -23… -28 градусов, местами до -34. Также ожидаются порывы ветра 8-13 метров в секунду.