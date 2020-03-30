Метель придет в московский регион

В столице и Московской области в ближайшее время испортится погода. Будет дуть сильный ветер, резко похолодает, пойдет снег с дождем и начнется метель. На дорогах ожидается гололед.

По данным прогностической карты Гидрометцентра России, такая погода опасна, поэтому синоптики объявили о «желтом» уровне. 30 марта ожидается резкое похолодание до -1 градуса после теплых и солнечных выходных. В течение дня пойдет снег, начнется метель. Порывы северного ветра будут достигать 17 метров в секунду.

Во вторник, 31 марта, столбик термометра опустится еще ниже — до отметки -6 градусов. Ледяной порывистый ветер не будет стихать несколько дней.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал главную причину наступающей непогоды. Во всей Центральной России будет холодно и ветрено из-за необычного антициклона над Исландией. Москва и Подмосковье окажутся на его восточной периферии. Придет ярко выраженный холодный полярный воздух. Обычно в такое время серьезных погодных катаклизмов с похолоданием в европейской части России не наблюдается.