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    26 января 2021, 17:05

    Метель ожидается в нескольких районах Сахалина

    Артур Блянихов

    Областное управление МЧС предупредило жителей Сахалина о надвигающейся метели, передает RT со ссылкой на местные СМИ.

    Днем 27 и ночью 28 января сильный снег и метель ожидаются на территориях Углегорского, Макаровского, Поронайского, Корсаковского, Анивского, Невельского, Холмского, Томаринского и Долинского районов.

    «Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий непогоды, готовы к реагированию», — заверили в профильном ведомстве.