Метель ожидается в нескольких районах Сахалина

Днем 27 и ночью 28 января сильный снег и метель ожидаются на территориях Углегорского, Макаровского, Поронайского, Корсаковского, Анивского, Невельского, Холмского, Томаринского и Долинского районов.

«Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий непогоды, готовы к реагированию», — заверили в профильном ведомстве.