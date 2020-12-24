«Метель, гололедица и сильный ветер»: Москву в пятницу накроет циклон

«По прогнозам синоптиков Росгидромета: в связи с перемещением активного циклона с запада на восток через территорию города Москвы, во второй половине ночи 25 декабря с сохранением в течение суток местами ожидается сильный снег, вечером в ТАО и НАО с мокрым снегом», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

В нем также указано, что в столице ожидается метель, местами отложение мокрого снега, на дорогах гололедица и снежные заносы. При этом в отдельных районах Москвы прогнозируется усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

Водителям спасатели рекомендуют снизить скорость на дорогах и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров и парковать свои авто вдали от деревьев. Пешеходов также просят быть бдительными. В столичном главке МЧС России их призывают обходить шаткие конструкции, рекламные щиты и не укрываться под деревьями. При движении по краю проезжей части пешеходам рекомендуется обозначить свою одежду светоотражающими элементами.

В ГИБДД выпустили памятку по безопасному выполнению обгона на зимней дороге. Автомобилистов в зимний период на пути поджидают много неприятных сюрпризов. Снег может скрывать разметку, а снежная пыль от впереди едущей машины ухудшает видимость, поэтому во время обгона водителя поджидает немало опасностей.