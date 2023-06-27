Экология 27 июня 2023, 12:49 Металлолом продали дороже на 30% при помощи аукциона на онлайн-площадке РЭО

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Компании «Инновационные технологии» и «Флагман» провели сделку по продаже металлолома на один миллион рублей на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП) Российского экологического оператора.

«На площадке по купле-продаже вторсырья были осуществлены настоящие торги. Изначально лот стоил 700 тысяч рублей, за него боролись несколько компаний. В итоге продавец получил на 300 тысяч больше. Это доказывает то, что ЭТП не просто востребована как удобный инструмент отрасли, но и может стимулировать экономические процессы в сфере обращения с отходами, согласно принципам экономики замкнутого цикла», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Стоимость лота в категории «Цветные металлы/Сырье вторичное металлическое» составила 1 034 000 рублей.

«Наша электронная торговая площадка — готовый инструмент для исполнения расширенной ответственности производителя (РОП). Законопроект совершенствовании механизма РОП уже прошел первое чтение. Его принятие ожидается до 1 августа. Поэтому вскоре ЭТП станет еще более востребованной среди игроков отрасли», — руководитель проекта ЭТП ППК РЭО Заур Абдурахимов.