Место аварии на нефтепроводе в Коми сняли с воздуха

Экологи сняли место разлива нефти из коллектора Ошского месторождения в Коми с коптера. Видео оказалось в распоряжении «360».

На кадрах видны масштабы загрязнения. В объектив камеры попали работники экстренных служб, которые устраняют последствия ЧП: обрабатывают загрязненную территорию сорбентом.

Авария произошла произошла 11 мая из-за разгерметизации трубопровода в 300 метрах от береговой линии реки Колвы. В окружающую среду попало около 100 тонн нефтесодержащей жидкости. Росприроднадзор организовал проверку ООО «Лукойл-Коми». СК завел уголовное дело по статье 246 УК РФ «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».

Через несколько дней после происшествия в «Лукойле» сообщили об устранении поломки. По данным компании, угрозы населенным пунктам и объектам экономики из-за разлившейся нефти нет. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова подтвердила информацию, что местные жители находятся в безопасности после аварии.

На прошлой неделе АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» сообщило, что на Крайнем месторождении компании в Пуровском районе ЯНАО разгерметизировался трубопровод и из него вытекла пластовая жидкость. Об этом пишет Ura.ru.